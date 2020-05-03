Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Дождь и град в Киеве: в столице и области экстремальные погодные условия, фото — РБК-Украина

Киев и область забросало градом (ВИДЕО)

3 мая 2020, 18:13
999

Дождь и град выпали в воскресенье в Киеве. Погода после нескольких недель засухи развернулась в другую сторону. Уже несколько дней в столичном регионе идут ливни с грозами, а сегодня ухудшение погодных условий вызвал сильный град.

Он выпал в Киеве и области. При этом сильный ливень 3 мая вызвал еще и пробки на выезде из столицы. Водители боялись ехать из-за минимальной видимости на дороге. В сети сразу появились видео, иллюстрирующие погодный катаклизм.

В райцентре Макаров, в 30 км от Киева, выпал град диаметром несколько сантиметров.



Сегодня мэрия Киева сообщила о штормовом предупреждении по первому из трех уровней метеорологической опасности.

Синоптики объявили, что во второй половине дня в Киеве ожидается ухудшение погодных условий — град и шквалы ветра до 15−20 м/с. Плохая погода сохранится до конца суток, 3 мая.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров