Дождь и град в Киеве: в столице и области экстремальные погодные условия, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n137636-kiev-i-oblast-zabrosalo-gradom-video.html

Ракурс

Дождь и град выпали в воскресенье в Киеве. Погода после нескольких недель засухи развернулась в другую сторону. Уже несколько дней в столичном регионе идут ливни с грозами, а сегодня ухудшение погодных условий вызвал сильный град.

Он выпал в Киеве и области. При этом сильный ливень 3 мая вызвал еще и пробки на выезде из столицы. Водители боялись ехать из-за минимальной видимости на дороге. В сети сразу появились видео, иллюстрирующие погодный катаклизм.

В райцентре Макаров, в 30 км от Киева, выпал град диаметром несколько сантиметров.

Сегодня мэрия Киева сообщила о штормовом предупреждении по первому из трех уровней метеорологической опасности.

Синоптики объявили, что во второй половине дня в Киеве ожидается ухудшение погодных условий — град и шквалы ветра до 15−20 м/с. Плохая погода сохранится до конца суток, 3 мая.