Юрий Витренко – директор НАК «Нафтогаз Украины». Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n137653-krym-vernut-a-shredera-uvolyat-iz-gazproma-vitrenko-otreagiroval-na-prizyv-eks-kanclera-frg.html

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Юрий Витренко, директор НАК «Нафтогаз Украины», прокомментировал высказывания бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера о том, что оккупированный Россией Крым никогда уже не будет украинским.

Витренко считает, что оккупированный полуостров все же вернется в состав Украины, а сам Шредер будет уволен из российской компании «Газпром». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, а Шредер будет уволен из дочерней структуры «Газпрома» (Северный поток 2), — говорится в сообщении.

Глава «Нафтогаза» напомнил, что недавно один из руководителей «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «скорее Земля будет вращаться вокруг Луны, чем Россия продолжит транзит через Украину после 2019 года». Однако впоследствии стало известно, что транзит газа Украиной продолжится, а государство получит 5 млрд долл. компенсаций. Сам Медведев лишился своего поста, а строительство «Северного потока 2» было приостановлено.

Напомним, бывший канцлер ФРГ и известный лоббист Кремля Герхард Шредер, который возглавляет совет директоров государственной компании «Роснефть» и совет акционеров Nord Stream AG, в интервью изданию Tagesspiegel призвал западные страны снять санкции с РФ, поскольку они якобы не действуют. Кроме того, он заявил, что ни один российский президент никогда не вернет Украине оккупированный Крым.

После такого заявления посол в Берлине Андрей Мельник предложил Шредеру заключить пари, что еще при жизни экс-канцлера оккупированный россиянами полуостров вернется в Украину.