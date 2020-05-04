В Калининград прибыл корабль, который может достроить «Северный поток-2». Фото: РИА Новости

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Ракурс

«Северный поток-2» представляет серьезную угрозу энергетической безопасности Украины. Несмотря на жесткие санкции со стороны США, Россия все же будет пытаться самостоятельно закончить строительство газопровода. Корабль-трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому», прибыл в Калининград и пришвартовался в Гданьском заливе.

Данное судно рассматривается в качестве достройщика «Северного потока-2» и прибыло в Калининград не случайно, сообщает «КоммерсантЪ».

Корабль «Академик Черский» стал на якорь накануне вечером невдалеке от Калининграда. Об этом стало известно благодаря данным системы по отслеживанию судов.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, корабль «Академик Черский» способен прокладывать морские трубопроводы и должен достроить несколько сотен километров «Северного потока-2» после того, как компания-подрядчик из Швейцарии Allseas Group SA была вынуждена прекратить работы из-за ведения санкций США.

Корабль-трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки 9 февраля. Судно направилось к берегам Мозамбика, затем обогнуло Африку и пришвартовалось на Канарских островах.

Далее корабль должен был направиться в египетский Порт-Саид и прибыть в пункт назначения 30 апреля. Однако маршрут «Академика Черского» изменился и вместо Египта он направился на север Атлантического океана, взяв курс на порт Абердин в Великобритании.

Как ранее писал «Ракурс», глава «Нафтогаза» Андрей Коболев во время своего выступления в Атлантическом совете заявил, что Украина ведет активные переговоры с США и другими своими стратегическими партнерами по недопущению окончания строительства Россией газопровода «Серверный поток-2».