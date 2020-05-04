До Калінінграда прибув корабель, який може добудувати «Північний потік-2». Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n137652-do-kaliningrada-prybuv-korabel-yakyy-moje-dobuduvaty-pivnichnyy-potik-2.html

Ракурс

«Північний потік-2» представляє серйозну загрозу енергетичній безпеці України. Незважаючи на жорсткі санкції з боку США, Росія все ж намагатиметься самостійно закінчити будівництво газогону. Корабель-трубоукладач «Академік Черський», який належить «Газпрому», прибув до Калінінграда і пришвартувався у Гданській затоці.

Дане судно розглядається у якості добудовника «Північного потоку-2» і прибуло до Калінінграда не випадково, повідомляє «КоммерсантЪ».

Корабель «Академік Черський» став на якір напередодні ввечері неподалік від Калінінграда. Про це стало відомо завдяки даним системи відстеження судів.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, корабель «Академік Черський» здатний прокладати морські трубопроводи і повинен добудувати кілька сотень кілометрів «Північного потоку-2» після того, як компанія-підрядник із Швейцарії Allseas Group SA була змушена припинити роботи через ведення санкцій США.

Корабель-трубоукладач «Академік Черський» вийшов із порту Находки 9 лютого. Судно вирушило до берегів Мозамбіку, потім обігнуло Африку і пришвартувалося на Канарських островах.

Далі корабель повинен був йти в єгипетський Порт-Саїд і прибути до пункту призначення 30 квітня. Однак маршрут «Академіка Черського» змінився і замість Єгипту він попрямував на північ Атлантичного океану, взявши курс на порт Абердін у Великій Британії.

Як раніше писав «Ракурс», глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час свого виступу в Атлантичній раді заявив, що Україна веде активні переговори з США та іншими своїми стратегічними партнерами щодо недопущення закінчення будівництва Росією газогону «Північний потік-2».