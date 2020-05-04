Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Міськрада Черкас вирішила послабити в місті карантин, фото: Euromag

Послаблення карантину в Черкасах: допит чиновників перенесли, щоб уникнути скупчення людей

4 тра 2020, 10:45
999

Допит чиновників міської ради Черкас з приводу пом’якшення в місті карантину, який мав відбутися сьогодні, скасовано.

Чиновників допитають вже після завершення карантину, повідомляє ТСН.

У поліції таке рішення пояснили намаганням уникнути масового зібрання людей.

Наприкінці квітня Черкаська міськрада вирішила значно послабити карантинні заходи в місті з 1 травня. Було дозволено працювати низці закладів за умови дотримання заходів індивідуального захисту.

Поліція 1 травня розпочала кримінальне провадження у зв’язку з цим рішенням міськради.



Варто додати, що 2 травня Черкаська облдержадміністрація повідомила про намір оскаржити в суді рішення міськради Черкас щодо послаблення карантину в місті. Також у прес-службі ОДА повідомили, що подали заяву про призупинення дії відповідного рішення міськради до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко нещодавно опублікував відеоролик, у якому заявив, що Черкаси будуть чинити опір в разі кримінального переслідування за рішення про послаблення карантину.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів