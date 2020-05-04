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Послаблення карантину в Черкасах: допит чиновників перенесли, щоб уникнути скупчення людейhttps://racurs.ua/ua/n137651-poslablennya-karantynu-v-cherkasah-dopyt-chynovnykiv-perenesly-schob-unyknuty-skupchennya-ludey.htmlРакурс
Допит чиновників міської ради Черкас з приводу пом’якшення в місті карантину, який мав відбутися сьогодні, скасовано.
Чиновників допитають вже після завершення карантину, повідомляє ТСН.
У поліції таке рішення пояснили намаганням уникнути масового зібрання людей.
Наприкінці квітня Черкаська міськрада вирішила значно послабити карантинні заходи в місті з 1 травня. Було дозволено працювати низці закладів за умови дотримання заходів індивідуального захисту.
Поліція 1 травня розпочала кримінальне провадження у зв’язку з цим рішенням міськради.
Варто додати, що 2 травня Черкаська облдержадміністрація повідомила про намір оскаржити в суді рішення міськради Черкас щодо послаблення карантину в місті. Також у прес-службі ОДА повідомили, що подали заяву про призупинення дії відповідного рішення міськради до розгляду справи по суті.
Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко нещодавно опублікував відеоролик, у якому заявив, що Черкаси будуть чинити опір в разі кримінального переслідування за рішення про послаблення карантину.