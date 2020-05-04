Горсовет Черкасс решил ослабить в городе карантин, фото: Euromag

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Допрос чиновников городского совета Черкасс по поводу смягчения в городе карантина, который должен был состояться сегодня, отменен.

Чиновников допросят уже после завершения карантина, сообщает ТСН.

В полиции такое решение объяснили попыткой избежать массового собрания людей.

В конце апреля Черкасский горсовет решил значительно ослабить карантинные мероприятия в городе с 1 мая. Было разрешено работать ряду заведений при условии соблюдения мер индивидуальной защиты.

Полиция 1 мая начала уголовное производство в связи с этим решением горсовета.

Стоит добавить, что 2 мая Черкасская облгосадминистрация сообщила о намерении обжаловать в суде решение горсовета Черкасс по ослаблению карантина в городе. Также в пресс-службе ОГА сообщили, что подали заявление о приостановлении действия соответствующего решения горсовета до рассмотрения дела по существу.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко недавно опубликовал видеоролик, в котором заявил, что Черкассы будут сопротивляться в случае уголовного преследования за решение об ослаблении карантина.