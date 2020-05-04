Коронавирус в армии. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n137650-v-voorujennyh-silah-obnarujili-novye-sluchai-koronavirusa-ot-covid-19-vyzdoroveli-33-voennyh.html

Ракурс

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 4 мая коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили в 48 случаях.

За период эпидемии в Украине выздоровели 33 человека, два человека умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 311 человек. В 107 человек в ближайшие трое суток завершается срок изоляции. За последние сутки заболели два человека. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что один военнослужащий находится в заведении здравоохранения ВМКЦ Центрального региона, а в Черновицкой области больной лечится дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Командование Медицинских сил ВСУ напомнило, что чаще всего военнослужащие заражаются коронавирусом тогда, когда общаются с людьми, которые не входят в круг лиц, с которыми они общаются каждый день или живут вместе. Военных призывают оставаться дома в свободное от службы время.

Напомним, в Украине сегодня зафиксировали уже 12 тыс. 331 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Болезнь унесла жизни 15 человек за прошедшие сутки, в общем умерли 303 человека с начала эпидемии. Выздоровели от коронавируса 1 тыс. 619 человек.