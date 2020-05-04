В Украине разрешат проводить плановые операции в условиях карантина. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n137649-v-ukraine-razreshat-provodit-planovye-operacii-v-usloviyah-karantina.html

Ракурс

Карантин в Украине предусматривает ряд ограничений, в том числе и на проведение плановых операций. Так как карантин затянулся, Кабмин решил снять запрет на проведение плановых операций, от которых зависят жизни пациентов.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр уточнил, что карантин в Украине уже длится уже 50 дней, поэтому возникла острая необходимость проведения плановых операций по жизненным показателям.

Степанов заявил, что сегодня во время совещания Кабмина он инициировал проведение внеочередного заседания правительства, на котором будет рассмотрен вопрос снятия запрета на проведение плановых операций.

По мнению министра, завтра в Украине разрешат проведение плановых операций и плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям.

Степанов добавил, что госпитализация и операции будут проводиться лишь после тестирования пациентов на коронавирус методом ПЦР.

Как ранее писал «Ракурс», в Минздраве заявили, что смягчать карантинные ограничения в Украине необходимо на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.