В Україні дозволять проводити планові операції в умовах карантину. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n137649-v-ukrayini-dozvolyat-provodyty-planovi-operaciyi-v-umovah-karantynu.html

Ракурс

Карантин в Україні передбачає низку обмежень, у тому числі і на проведення планових операцій. Оскільки карантин затягнувся, Кабмін вирішив зняти заборону на проведення планових операцій, від яких залежить життя пацієнтів.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр уточнив, що карантин в Україні вже триває вже 50 днів, тому виникла гостра необхідність проведення планових операцій за життєвими показниками.

Степанов заявив, що сьогодні під час наради Кабміну він ініціював проведення позачергового засідання уряду, на якому буде розглянуто питання зняття заборони на проведення планових операцій.

На думку міністра, завтра в Україні дозволять проводити планові операції і планову госпіталізацію виключно за життєвими показниками.

Степанов додав, що госпіталізація і операції будуть проводитися лише після тестування пацієнтів на коронавірус методом ПЛР.

Як раніше писав «Ракурс», у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що пом’якшувати карантинні обмеження в Україні необхідно на підставі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.