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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні від COVID-19 померли понад 300 осіб, 15 із них — за останню добу (ІНФОГРАФІКА)

4 тра 2020, 09:50
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В Україні станом на ранок 4 травня зафіксовано 12 тис. 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Хвороба забрала життя 303 осіб з початку епідемії. За останню добу померли 15 хворих. Від коронавірусу загалом одужали 1 тис. 619 осіб. За добу хворобу лабораторно підтвердили у 418 випадках. Про це сьогодні повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Всього з початку 2020 року медики отримали 32тис. 270 повідомлень про підозру на COVID-19.За останню добу до Центру надійшло 546 повідомлень.

Зафіксовані випадки зараження коронавірусу в регіонах:

  • Вінницька область — 436 випадків;
  • Волинська область — 340 випадків;
  • Дніпропетровська область — 460 випадків;
  • Донецька область — 81 випадок;
  • Житомирська область — 430 випадків;
  • Закарпатська область — 531 випадок;
  • Запорізька область — 285 випадків;
  • Івано-Франківська область — 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 401 випадок;
  • м. Київ — 1535 випадків;
  • Київська область — 853 випадки;
  • Львівська область — 506 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 161 випадок;
  • Одеська область — 427 випадків;
  • Полтавська область — 227 випадків;
  • Рівненська область — 750 випадків;
  • Сумська область — 112 випадків;
  • Тернопільська область — 896 випадків;
  • Харківська область — 361 випадок;
  • Херсонська область — 139 випадків;
  • Хмельницька область — 116 випадків;
  • Чернівецька область — 1887 випадків;
  • Черкаська область — 312 випадків;
  • Чернігівська область — 64 випадки.

Наразі відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, за 2 травня в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 добу виявили в 502 осіб. Хворобу було підтверджено у 829 дітей та 2 тис. 325 медиків.

Джерело: Ракурс


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