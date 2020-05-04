Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні станом на ранок 4 травня зафіксовано 12 тис. 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Хвороба забрала життя 303 осіб з початку епідемії. За останню добу померли 15 хворих. Від коронавірусу загалом одужали 1 тис. 619 осіб. За добу хворобу лабораторно підтвердили у 418 випадках. Про це сьогодні повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Всього з початку 2020 року медики отримали 32тис. 270 повідомлень про підозру на COVID-19.За останню добу до Центру надійшло 546 повідомлень.

Зафіксовані випадки зараження коронавірусу в регіонах:

Вінницька область — 436 випадків;

Волинська область — 340 випадків;

Дніпропетровська область — 460 випадків;

Донецька область — 81 випадок;

Житомирська область — 430 випадків;

Закарпатська область — 531 випадок;

Запорізька область — 285 випадків;

Івано-Франківська область — 984 випадки;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1535 випадків;

Київська область — 853 випадки;

Львівська область — 506 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 161 випадок;

Одеська область — 427 випадків;

Полтавська область — 227 випадків;

Рівненська область — 750 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 896 випадків;

Харківська область — 361 випадок;

Херсонська область — 139 випадків;

Хмельницька область — 116 випадків;

Чернівецька область — 1887 випадків;

Черкаська область — 312 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

Наразі відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Нагадаємо, за 2 травня в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 добу виявили в 502 осіб. Хворобу було підтверджено у 829 дітей та 2 тис. 325 медиків.