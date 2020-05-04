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В Україні від COVID-19 померли понад 300 осіб, 15 із них — за останню добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n137648-v-ukrayini-vid-covid-19-pomerly-ponad-300-osib-za-ostannu-dobu-koronavirus-zabrav-jyttya-15.htmlРакурс
В Україні станом на ранок 4 травня зафіксовано 12 тис. 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Хвороба забрала життя 303 осіб з початку епідемії. За останню добу померли 15 хворих. Від коронавірусу загалом одужали 1 тис. 619 осіб. За добу хворобу лабораторно підтвердили у 418 випадках. Про це сьогодні повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.
Всього з початку 2020 року медики отримали 32тис. 270 повідомлень про підозру на COVID-19.За останню добу до Центру надійшло 546 повідомлень.
Зафіксовані випадки зараження коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область — 436 випадків;
- Волинська область — 340 випадків;
- Дніпропетровська область — 460 випадків;
- Донецька область — 81 випадок;
- Житомирська область — 430 випадків;
- Закарпатська область — 531 випадок;
- Запорізька область — 285 випадків;
- Івано-Франківська область — 984 випадки;
- Кіровоградська область — 401 випадок;
- м. Київ — 1535 випадків;
- Київська область — 853 випадки;
- Львівська область — 506 випадків;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 161 випадок;
- Одеська область — 427 випадків;
- Полтавська область — 227 випадків;
- Рівненська область — 750 випадків;
- Сумська область — 112 випадків;
- Тернопільська область — 896 випадків;
- Харківська область — 361 випадок;
- Херсонська область — 139 випадків;
- Хмельницька область — 116 випадків;
- Чернівецька область — 1887 випадків;
- Черкаська область — 312 випадків;
- Чернігівська область — 64 випадки.
Наразі відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Нагадаємо, за 2 травня в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 добу виявили в 502 осіб. Хворобу було підтверджено у 829 дітей та 2 тис. 325 медиків.