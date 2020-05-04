Ракурсhttps://racurs.ua/
Гроза, град і шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умовhttps://racurs.ua/ua/n137647-groza-grad-i-shkvalnyy-viter-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov.htmlРакурс
Погода в Україні 4 травня буде дощовою. В усіх регіонах країни дощі супроводжуватимуться грозами. Місцями очікується град і шквальний вітер до 15−20 м/с.
Про погіршення погодних умов повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на прогноз Гідрометцентру.
Значні опади очікуються у басейнах річок Прута та Сірету, що може викликати підвищення рівня води на 0,2−0,7 м над рівнями, які були зафіксовані вранці 3 травня. Підйом води пройде без негативних наслідків.
Незважаючи на дощову погоду, на сході України вдень температура повітря підніметься до +25°С. У західних областях денна температура не перевищить +18°С.
Як раніше писав «Ракурс», сьогодні погода в Україні буде дощовою, але відносно теплою. По всій території країни очікуються грози.