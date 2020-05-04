Гроза, град і шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов. Фото: Вісті

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Ракурс

Погода в Україні 4 травня буде дощовою. В усіх регіонах країни дощі супроводжуватимуться грозами. Місцями очікується град і шквальний вітер до 15−20 м/с.

Про погіршення погодних умов повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на прогноз Гідрометцентру.

Значні опади очікуються у басейнах річок Прута та Сірету, що може викликати підвищення рівня води на 0,2−0,7 м над рівнями, які були зафіксовані вранці 3 травня. Підйом води пройде без негативних наслідків.

Незважаючи на дощову погоду, на сході України вдень ​​температура повітря підніметься до +25°С. У західних областях денна температура не перевищить +18°С.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні погода в Україні буде дощовою, але відносно теплою. По всій території країни очікуються грози.