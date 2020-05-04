Новий дудл від Гугл. Скріншот: Google

https://racurs.ua/ua/n137646-gugl-novym-dudlom-proponuie-korystuvacham-na-izolyaciyi-zigraty-v-cikavu-gru-foto.html

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Гугл (Google) продовжує марафон із найпопулярніших інтерактивних дудлів (doodle) останніх років для тих, хто нудьгує на карантині.

Сьогоднішній дудл теж закликає залишатися вдома під час карантину й пропонує користувачам згадати інтерактивну гру. Як відомо, ця серія дудлів має назву «Залишайтеся вдома і грайте з популярними дудл минулих років». Щодня Гугл публікує на стартовій сторінці пошуковика один зі старих дудлів із грою.

Новий дудл від Гугл пропонує зіграти в інтерактивну гру «Скотвілл». Гра була вперше опублікована 22 січня 2016 року до дня святкування 151-го дня народження фармацевта та дослідника Вільбура Сковіля. Вчений у 1912 році винайшов тест на органолептику, який вимірює гостроту або нагрівання декількох перців чилі.

Гра від Google — це боротьба морозива з перцем, в якій користувачу потрібно кинути кульки морозива на анімовані перці.

Нагадаємо, нещодавно Гугл пропонував зіграти в крікет — компанія згадала про дудл 2017 року, який був присвячений початку Світового турніру із крикету.