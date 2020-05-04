Війна на Донбасі. Фото: Mariupol.tv

https://racurs.ua/ua/n137645-za-dobu-na-donbasi-chetvero-ukrayinskyh-viyskovoslujbovciv-otrymaly-poranennya.html

Ракурс

Війна на Донбасі не припиняється, бойовики продовжують систематично здійснювати обстріли позицій українських захисників. За останню добу противник 11 раз порушив режим припинення вогню і застосував для обстрілів заборону мінськими домовленостями зброю.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще троє наших бійців — бойові травмування, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Ворог вів обстріл із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Були обстріляні позиції ООС у районі Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам’янки, Пищевика і Старогнатівки.

Також із мінометів бойовики вели вогонь по захисникам Оріхового, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вівся обстріл на околицях Кримського.

За даними розвідки, 3 травня українські захисники знищили одного російського окупанта та одного бойовика поранили.

З початку цієї доби окупанти обстріляли українських захисників із 120-міліметрових мінометів і станкових протитанкових гранатометів у районі Кримського. У результаті обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Як раніше писав «Ракурс», 2 травня окупаційні війська вчинили підступну провокацію. Бойовики за допомогою безпілотника скинули на наші позиції постріл гранатомета ВОГ-17 поблизу Гнутове.