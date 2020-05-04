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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: Mariupol.tv

За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военнослужащих

4 мая 2020, 08:55
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Война на Донбассе не прекращается, боевики продолжают систематически совершать обстрелы позиций украинских защитников. За последние сутки противник 11 раз нарушил режим прекращения огня и применил для обстрелов запрещенное минскими договоренностями оружие.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще трое наших бойцов — боевые травмирования, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Были обстреляны позиции ООС в районе Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Камянки, Пищевика и Старогнатовки.

Также из минометов боевики вели огонь по защитникам Орехового, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся обстрел в окрестностях Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта и еще одного боевика ранили.



С начала этих суток оккупанты обстреляли украинских защитников из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов в районе Крымского. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как ранее писал «Ракурс», 2 мая оккупационные войска совершили коварную провокацию. Боевики с помощью беспилотника сбросили на наши позиции выстрел к гранатомету ВОГ-17 вблизи Гнутово.

Источник: Ракурс


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