Война на Донбассе. Фото: Mariupol.tv

https://racurs.ua/n137645-za-sutki-na-donbasse-raneny-chetvero-ukrainskih-voennoslujaschih.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается, боевики продолжают систематически совершать обстрелы позиций украинских защитников. За последние сутки противник 11 раз нарушил режим прекращения огня и применил для обстрелов запрещенное минскими договоренностями оружие.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще трое наших бойцов — боевые травмирования, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Были обстреляны позиции ООС в районе Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Камянки, Пищевика и Старогнатовки.

Также из минометов боевики вели огонь по защитникам Орехового, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся обстрел в окрестностях Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта и еще одного боевика ранили.

С начала этих суток оккупанты обстреляли украинских защитников из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов в районе Крымского. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как ранее писал «Ракурс», 2 мая оккупационные войска совершили коварную провокацию. Боевики с помощью беспилотника сбросили на наши позиции выстрел к гранатомету ВОГ-17 вблизи Гнутово.