Отели в Египте частично восстанавливают работу. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n137644-oteli-v-egipte-chastichno-vosstanavlivaut-rabotu.html

Ракурс

Карантин в Египте решили смягчить. Правительство страны разрешило возобновить работу отелей, но пока только для внутренних туристов.

Кроме того, отели могут открываться лишь в том случае, если количество туристов не будет превышать 25% от максимальной загрузки заведений, пишет Reuters.

Данное решение было принято в связи с большими экономическими убытками, вызванными пандемией коронавируса. Потери Египта за месяц составили около 1 млрд долл.

Для восстановления работы отели также должны будут ввести ряд противоэпидемических мер для безопасности своих клиентов. В каждом отеле должна быть клиника с врачом, а туристам постоянно будут измерять температуру.

В заведениях установят дезинфицирующее оборудование. Работников отелей обяжут проходить экспресс-тесты перед входом на территорию заведения.

Как ранее писал «Ракурс», в связи с пандемией коронавируса в турецких отелях меняют систему питания. Теперь «шведский стол» заменят на a la carte. Туристы смогут поесть в отеле, сделав заказ по меню.