Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина

Ракурс
Готелі в Єгипті частково відновлюють роботу. Фото: pravda.com.ua

Готелі в Єгипті частково відновлюють роботу

4 тра 2020, 08:23
999

Карантин у Єгипті вирішили пом’якшити. Уряд країни дозволив відновити роботу готелів, але поки що тільки для внутрішніх туристів.

Крім того, готелі можуть відкриватися лише у тому випадку, якщо кількість туристів не буде перевищувати 25% від максимального завантаження закладів, пише Reuters.

Дане рішення було прийнято у зв’язку з великими економічними збитками, викликаними пандемією коронавірусу. Втрати Єгипту за місяць становлять близько 1 млрд дол.

Для відновлення роботи готелі також повинні будуть ввести низку протиепідемічних заходів для безпеки своїх клієнтів. У кожному готелі має бути клініка з лікарем, а туристам постійно будуть вимірювати температуру.



У закладах встановлять дезінфікуючий обладнання. Працівників готелів зобов’яжуть проходити експрес-тести перед входом на територію закладу.

Як раніше писав «Ракурс», у зв’язку з пандемією коронавірусу в турецьких готелях змінюють систему харчування. Тепер «шведський стіл» замінять на a la carte. Туристи зможуть поїсти в готелі, зробивши замовлення по меню.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів