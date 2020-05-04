Готелі в Єгипті частково відновлюють роботу. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n137644-goteli-v-iegypti-chastkovo-vidnovluut-robotu.html

Ракурс

Карантин у Єгипті вирішили пом’якшити. Уряд країни дозволив відновити роботу готелів, але поки що тільки для внутрішніх туристів.

Крім того, готелі можуть відкриватися лише у тому випадку, якщо кількість туристів не буде перевищувати 25% від максимального завантаження закладів, пише Reuters.

Дане рішення було прийнято у зв’язку з великими економічними збитками, викликаними пандемією коронавірусу. Втрати Єгипту за місяць становлять близько 1 млрд дол.

Для відновлення роботи готелі також повинні будуть ввести низку протиепідемічних заходів для безпеки своїх клієнтів. У кожному готелі має бути клініка з лікарем, а туристам постійно будуть вимірювати температуру.

У закладах встановлять дезінфікуючий обладнання. Працівників готелів зобов’яжуть проходити експрес-тести перед входом на територію закладу.

Як раніше писав «Ракурс», у зв’язку з пандемією коронавірусу в турецьких готелях змінюють систему харчування. Тепер «шведський стіл» замінять на a la carte. Туристи зможуть поїсти в готелі, зробивши замовлення по меню.