Тищенко вже не відхрещується від «Велюру» й обіцяє годувати лікарів, фото — ФБ М. Тищенка

https://racurs.ua/ua/n137643-tyschenko-vje-ne-vidhreschuietsya-vid-veluru-y-obicyaie-goduvaty-likariv.html

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Скандал з Миколою Тищенком триває — народний депутат від «Слуги народу» припинив заперечувати свою причетність до ресторану «Велюр».

Сьогодні Тищенко написав у Фейсбук, що заплатить штраф, якщо доведуть, що заклад харчування порушив умови карантину. Крім того, депутат заявив, що у такому випадку він особисто готуватиме обіди лікарям.

Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану заплатить штраф цієї ж секунди! І я особисто це проконтролюю. Я своїми руками готуватиму обіди для київських лікарів до кінця карантину, — написав Тищенко і пообіцяв згодом детальніше пояснити свої наміри.

Нагадаємо, що ЗМІ помітили під час карантину відвідувачів біля ресторану «Велюр», який входить до мережі нардепа Тищенка. Спочатку Тищенко заявив, що питання щодо «Велюру» — це «не до нього», згодом розповів, що у ресторані збирався «штаб» для обговорень розвитку Києва. Поліція, яка навідалася у «Велюр», нікого там не застала.

Скандал дав привід багатьом підприємцям заявити про необхідність відмінити карантинні обмеження, оскільки їх дотримуються в країні не всі.