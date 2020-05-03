Рекорд та антирекорд: у США зафіксували найсмертоносніший день епідемії, в Італії померло найменше людей, фото — Pixabay

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Ракурс

Спалах коронавірусу в світі відбувається хвилями, залежно від того, коли країни запровадили карантин. Наприклад, четвер, 30 квітня, у США став найсмертоноснішним днем за весь період спалаху коронавірусу. А от в Італії 2 травня зафіксували найнижчий за місяць рівень смертності.

У Сполучених Штатах 30 квітня померли майже 3 тис. людей.

2 тис. 909 людей — це майже стільки ж втрат, як під час терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, — повідомляє «Голос Америки».

Видання відзначає, що ріст смертності від COVID-19 відбувається, коли частина штатів оголосили про часткове відновлення роботи бізнесу. Епідеміологи попередили владу, що через відкриття бізнесу та нетерплячість громадян вірус COVID-19 швидко пошириться у громади, які до цього ще не відчули значних втрат через коронавірус. Наприклад, у Джорджії відновив роботу майже увесь бізнес, почали відновлювати роботу життєво неважливого бізнесу у Південній Кароліні, Теннессі і Техасі.

А ось в Італії пік епідемії пройдено і за останню добу в країні зафіксували найнижчий за місяць рівень смертності від коронавірусу, повідомляє ANSA.

Померли 174 людини, всього з початку епідемії загинули 28 тис. 884 італійці. Показник смертності за минулу добу найнижчий із 14 березня.

Учора влада повідомляла про 192 померлих. Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і нині становить 1 тис. 501 особу.

«Ракурс» повідомляв, що у світі станом на 3 травня зафіксовано 3,5 млн випадків коронавірусу, померли 244 тис. 874 особи. У США попереджають, що кількість померлих може перевищувати офіційні дані, бо чимало хворих помирають вдома і їх не включають до статистики.