Помпео заявив про наявність доказів провини Китаю в поширенні коронавірусу, фото — Азия ТВ

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Ракурс

Китай винний у поширенні коронавірусу у світі. У США нібито докази того, що вірус, який спричинив небачену раніше пандемію, вийшов з лабораторії в місті Ухань.

Держсекретар США Майк Помпео знову накинувся зі звинуваченнями на Пекін. За його словами, прагнення китайської влади приховати інформацію обернулося кризою, величезними економічними витратами і безліччю жертв. Очільник американської дипломатії заявив про це в ефірі телеканалу ABC News.

Є багато свідчень того, що саме там все почалося. Ми з самого початку говорили, що вірус виник в Ухані. І ми з самого початку пережили через це багато горя. Але тепер, я думаю, це зможе побачити весь світ, — сказав Помпео.

Він повідомив, що це не перший випадок, коли вірус з’явився через невдачі в китайській лабораторії. З огляду на це, розвідка США повинна продовжувати свою роботу, щоб бути впевненою в наявності доказів.

На думку Помпео, у китайської влади була можливість запобігти лиху. Однак через те, що уряд Піднебесної вирішив не відображати факти, трапилася глобальна криза з безліччю жертв і величезними економічними витратами.

Австралійці з цим погоджуються. Ви чуєте, що європейці починають говорити те ж саме. Я думаю, що весь світ єдиний в розумінні того, що Китай приніс цей вірус у світ, — сказав Помпео.

Помпео утримався від відповіді на питання про те, чи було поширення вірусу навмисним або ж сталося випадково.

Ми намагаємося направити групу туди, Всесвітня організація охорони здоров’я намагається направити групу в інші лабораторії в Китаї, але китайська компартія продовжує блокувати доступ, — заявив держсекретар.





Раніше The Daily Telegraph ознайомилася з доповіддю розвідувального альянсу Five Eyes, куди входять США, Австралія, Нова Зеландія, Канада і Велика Британія. У документі йшлося про те, що влада Китаю навмисно намагалися приховати або знищити дані про спалах коронавірусу, створивши загрозу для інших країн. Зокрема, автори документа відзначали, що Китай намагався приховати, що інфекція передається від людини до людини.

Як раніше писав «Ракурс», вчені вважають, що Китай втратив шість важливих днів, коли можна було б зупинити епідемію коронавірусу на початковій стадії. Кілька китайських медиків, які намагалися попередити про небезпеку, були покарані за поширення чуток.