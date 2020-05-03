На Закарпатті зацвіли сакури — символ туристичного краю, фото — "Канал 24"

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Сакури зацвіли в Ужгороді. Японські вишні знову прикрасили Закарпаття, але цього року ними нікому милуватися. Більше 10 тис. екзотичних дерев розквітло в Ужгороді, але через карантин туристи, які традиційно їхали з усієї України милуватися ними, цього року залишилися вдома.

Побачити Ужгород в рожевому цвіті щороку приїжджають тисячі туристів, які залишають в місті до 25 млн грн. Екологи стверджують, що перерва у туристичному сезоні допоможе й сакурам — вони відпочинуть від трясіння та витоптування ґрунту біля них і у 2021 році розквітнуть ще пишніше.

Японську вишню в Ужгород завезли 100 років тому. Цієї осені в місті планують досадити ще 150 дерев.

Завдяки неповторній красі квітів та невибагливості дерева, японську вишню широко використовують для озеленення міст Закарпаття. Це дерево широко розповсюджене в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Рахові.

В японській культурі, на батьківщині цього вишуканого дерева, сакуру асоціюють із хмарами, оскільки вона цвіте китицями, по кілька бутонів одночасно. Крім того, цей вид вишні згадується у віршованих та прозаїчних творах.