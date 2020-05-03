На Закарпатье зацвели сакуры — символ туристического края, фото — "Канал 24"

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Ракурс

Сакуры зацвели в Ужгороде. Японские вишни снова украсили Закарпатье, но в этом году ими некому любоваться. Более 10 тыс. экзотических деревьев расцвело в Ужгороде, но из-за карантина туристы, которые традиционно ехали со всей Украины любоваться ими, в этом году остались дома.

Увидеть Ужгород в розовом цвете ежегодно приезжают тысячи туристов, которые оставляют в городе до 25 млн грн. Экологи утверждают, что перерыв в туристическом сезоне поможет и сакурам — они отдохнут от тряски и вытаптывания почвы и в 2021 году расцветут еще пышнее.

Японскую вишню в Ужгород завезли 100 лет назад. Этой осенью в городе планируют досадить еще 150 деревьев.

Благодаря неповторимой красоте цветов и неприхотливости дерева, японскую вишню широко используют для озеленения городов Закарпатья. Это дерево широко распространено в Ужгороде, Мукачево, Хусте, Рахове.

В японской культуре, на родине этого изысканного дерева, сакуру ассоциируют с облаками, поскольку она цветет кистями, по несколько бутонов одновременно. Кроме того, этот вид вишни упоминается в стихотворных и прозаических произведениях.