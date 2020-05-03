Завтра — Международный день пожарных и Проклов день, фото — ASP

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В понедельник, 4 мая, в мире отмечают Международный день пожарных, а православные христиане чествуют мученика Прокла.

Впервые день, посвященный чествованию пожарных и их опасной службы, отметили в 1999 году. В декабре 1998 года в штате Виктория (Австралия) разбушевался масштабный лесной пожар. Местные пожарные вызвали подмогу. Когда пятеро пожарных, отправившихся на помощь, въехали в зону огня, ветер внезапно изменил направление. Пожарную машину охватило пламя, и все пятеро погибли. Международный день пожарных установлен в память об этих трагических событиях.

4 мая чествуют память мучеников Януария, Прокла, Созия.

Януарий в юном возрасте посвятил жизнь богослужению. В период гонений при императоре Диоклетиане Созия и Прокла кинули за решетку, куда приходил регулярно Януарий для чтения литургии. Тогда язычники схватили его и двух мучеников. Их бросили в печь, но они остались невредимыми. После этого император приказал отдать христиан в жертву хищникам, но и животные не трогали их.

Януария, Созия и Прокла обезглавили. Народ, среди всех мучеников, для названия даты выбрал святого Прокла. Причиной этого стало созвучность имени с понятием «проклятие» — в этот день люди проклинали нечистую силу.

4 мая день ангела отмечают Евтихий, Феодор, Алексей, Иван, Николай.

В 1990 году 4 мая восстановилась независимость Латвии — Верховный Совет этой советской республики принял Декларацию независимости.

В 1838 году 4 мая деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко, в 1863 году начали строить Одесскую железную дорогу на участке Одесса — Балта длиной 257 верст.

Во время Первой мировой войны в 1915 году 4 мая завершился бой за гору Макивка, который длился почти неделю. Это первый большой бой Украинских сечевых стрельцов.

В 1979 году Маргарет Тэтчер в этот день стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной-премьером этой страны. А в 1990 году Президиум Верховного Совета УССР постановил переименовать Ворошиловоград на Луганск. Напомним, что недавно боевики ЛНР решили снова изменить название города.