Карантин в Одессе: в городе открылись магазины и кафе, покупатели приходят на Привоз без масок, фото — Корреспондент

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Карантин в Одессе нарушается на каждом шагу. В курортном районе города Аркадия 3 мая открылись магазины и кафе, люди массово ходят по улице без масок. На рынке Привоз также не соблюдаются нормы карантина.

Об этом свидетельствуют видео и фото, опубликованные в сети. На видео УП видно, что некоторые кафе и небольшие магазины в Аркадии работают, несмотря на карантин. Многие посещают их без защитных масок.

Работники и посетители рынка «Привоз» также иногда не имеют средств индивидуальной защиты. А пленка, которую используют как защитный экран, местами отсутствует, покупатели не соблюдают дистанцию.

Тем временем 2 мая Одесская область вышла в лидеры в Украине по количеству новых случаев коронавируса. Вчера в области обнаружили 80 инфицированных COVID-19. Ранее лидировала Черновицкая область, которая сегодня вторая с 73 новыми случаями. Третья позиция у Тернопольщины (45).

Всего в Одесской области коронавирус диагностировали у 409 больных. Вспышку болезни вчера обнаружили снова в Подольске, который один из лидеров антирейтинга в регионе. Здесь заболели работники локомотивного депо, а также 15 из 20 сотрудников подстанции скорой помощи. Всего в городе зафиксировали 178 случаев COVID-19, 59 из них (33%) — у медработников.