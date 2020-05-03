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Крым вернется в Украину: посол Киева в Берлине предложил пари Шредеруhttps://racurs.ua/n137637-krym-vernetsya-v-ukrainu-posol-kieva-v-berline-predlojil-pari-shrederu.htmlРакурс
Возвращение Крыма Украине и скандальные заявления по этому поводу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оказались в центре внимания критики украинского посла в Берлине Андрея Мельника.
Он предложил Шредеру заключить пари, что еще при жизни экс-канцлера оккупированный россиянами полуостров вернется в Украину.
Известный лоббист Кремля Шредер сегодня в интервью изданию Tagesspiegel призвал Запад снять санкции с РФ, поскольку они якобы не действуют. Кроме того, экс-канцлер заявил, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
Хочу предложить ему своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе, — заявил посол в комментарии «Укринформу», который во вторник опубликует и Tagesspiegel.
Мельник считает, что чем громче Шредер и лоббисты Москвы кричат о бессмысленности санкций в отношении РФ, тем очевиднее становится тот факт, что санкции ЕС и США больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики.
Посол считает, что Москва с помощью своих лоббистов в Европе пытается «завести старую пластинку» с требованием отменить санкции. Дипломат напомнил, что Шредер возглавляет совет директоров государственной компании «Роснефть» и совет акционеров Nord Stream AG.
Ранее посол Украины в Германии возмутился том, что мэр Берлина пригласил его вместе с россиянами отметить День победы в Берлине — возложить венки. Мельник напомнил Михаэлю Мюллеру, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе.