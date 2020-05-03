Крим повернеться в Україну: посол Києва у Берліні запропонував парі Шредеру, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n137637-krym-povernetsya-v-ukrayinu-posol-kyieva-u-berlini-zaproponuvav-pari-shrederu.html

Ракурс

Повернення Криму Українї та скандальні заяви щодо цього колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера опинилися в центрі увагу критики українського посла в Берліні Андрія Мельника.

Він навіть запропонував Шредеру укласти парі, що ще за життя екс-канцлера окупований росіянами півострів повернеться до України.

Відомий лобіст Кремля Шредер сьогодні в інтерв’ю виданню Tagesspiegel закликав Захід зняти санкції з РФ, оскільки вони нібито не діють. Крім того, екс-канцлер заявив, що жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим.

Хочу оголосити йому своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на сході і сідає на заході, — заявив посол в коментарі «Укрінформу», який у вівторок опублікує й Tagesspiegel.

Мельник вважає, що чим голосніше Шредер та лобісти Москви кричать про безглуздість санкцій щодо РФ, тим очевиднішим стає той факт, що санкції ЄС та США боляче б‘ють у саме серце і без того кволої російської економіки.

Посол вважає, що Москва за допомогою своїх лобістів в Європі намагається «завести свою платівку» з вимогою скасувати санкції.

Дипломат нагадав, що Шредер очолює раду директорів державної компанії «Роснафта» і раду акціонерів Nord Stream AG.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився тому, що мер Берліна запросив його спільно з росіянами відзначити День перемоги у Берліні покладанням вінків. Мельник нагадав Міхаелю Мюллеру, що Росія окупувала Крим та веде війну на Донбасі.