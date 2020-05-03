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Карантин в Одесі: у місті відкрилися магазини і кафе, покупці приходять на Привоз без масок, фото — Кореспондент

В Одесі відкрилися магазини і кафе, покупці приходять на Привоз без масок (ВІДЕО)

3 тра 2020, 19:36
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Карантин в Одесі порушується на кожному кроці. У курортному районі міста Аркадія 3 травня відкрилися магазини й кафе, люди масово прогулюються по вулиці без масок. На ринку Привоз також не дотримуються карантинних обмежень.

Про це свідчить відео та фото, оприлюднені в мережі. На відео УП видно, що деякі кафе і невеликі магазини в Аркадії працюють, незважаючи на карантин. Чимало людей відвідують їх без захисних масок.

Працівники та відвідувачі ринку «Привоз» також подекуди не мають засобів індивідуального захисту. А плівка, яку використовують як захисний екран, місцями відсутня, покупці не дотримуються дистанції.



Тим часом 2 травня Одеська область вийшла в лідери в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу. Учора в області виявили 80 інфікованих COVID-19. Раніше лідирувала Чернівецька область, яка сьогодні друга з 73 новими випадками. Третя позиція у Тернопільщини (45).

Всього на Одещині коронавірус діагностували у 409 хворих. Спалах хвороби вчора виявили знову у Подільську, який один із лідерів антирейтингу в регіоні. Тут захворіли працівники локомотивного депо, а також 15 з 20 співробітників підстанції швидкої допомоги. Всього в місті зафіксували 178 випадків COVID-19, з них 59 (33%) — в медпрацівників.

Джерело: Ракурс


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