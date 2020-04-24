Мер Одеси вирішив налякати коронавірус парадом комунальної техніки, фото — Думська

https://racurs.ua/ua/n137238-mer-odesy-nalyakav-koronavirus-paradom-komunalnoyi-tehniky-foto.html

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Міський голова Одеси Геннадій Труханов у п’ятницю влаштував парад комунальної техніки в центрі міста.

На Думську площу та Приморський бульвар пригнали чотири десятки одиниць техніки: мулосмокти, поливні та комбіновані машини, машини аварійної служби та іншу техніку із гаражів комунальних підприємств Одеси.

На фото із параду комунальників видно, що працівники ЖКГ міста хоч і перебувають біля техніки у масках, але не дотримують рекомендованої медиками дистанції — стоять дуже близько один до одного.

До комунальників і преси вийшов і міський голова Труханов. Він сказав, що парад необхідний, аби заспокоїти громадськість і показати, що місто готове до боротьби з корона вірусом, повідомляє «Думська».

Труханов похвалився, що п’ять років тому двох третин пригнаної сюди техніки місто не мало. Він повідомив, що влада проводить консультації щодо преміювання співробітників ЖКГ. Одесу нині прибирає і дезінфікує 90 одиниць техніки.