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Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техники, фото — Думская

Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техники

24 апр 2020, 15:56
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Мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу устроил парад коммунальной техники в центре города.

На Думскую площадь и Приморский бульвар пригнали четыре десятка единиц техники: илососы, поливные и комбинированные машины, машины аварийной службы и другую технику из гаражей коммунальных предприятий Одессы.

Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техники, фото — Думская

На фото с парада коммунальщиков видно, что работники ЖКХ города хоть и находятся возле техники в масках, но не соблюдают рекомендованной медиками дистанции — стоят очень близко друг к другу.

Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техники, фото — Думская

К коммунальщикам и СМИ вышел и мэр Труханов. Он сказал, что парад нужен, чтобы успокоить общественность и показать, что город готов к борьбе с коронавирусом, сообщает «Думская».

Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техники, фото — Думская


Труханов похвастался, что пять лет назад 70% пригнанной сюда техники город не имел. Он сообщил, что власти проводят консультации относительно премирования сотрудников ЖКХ. Одессу сейчас убирает и дезинфицирует 90 единиц техники.

Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техники, фото — Думская


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