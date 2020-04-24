Мэр Одессы напугал коронавирус парадом коммунальной техникиhttps://racurs.ua/n137238-mer-odessy-napugal-koronavirus-paradom-kommunalnoy-tehniki.htmlРакурс
Мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу устроил парад коммунальной техники в центре города.
На Думскую площадь и Приморский бульвар пригнали четыре десятка единиц техники: илососы, поливные и комбинированные машины, машины аварийной службы и другую технику из гаражей коммунальных предприятий Одессы.
На фото с парада коммунальщиков видно, что работники ЖКХ города хоть и находятся возле техники в масках, но не соблюдают рекомендованной медиками дистанции — стоят очень близко друг к другу.
К коммунальщикам и СМИ вышел и мэр Труханов. Он сказал, что парад нужен, чтобы успокоить общественность и показать, что город готов к борьбе с коронавирусом, сообщает «Думская».
Труханов похвастался, что пять лет назад 70% пригнанной сюда техники город не имел. Он сообщил, что власти проводят консультации относительно премирования сотрудников ЖКХ. Одессу сейчас убирает и дезинфицирует 90 единиц техники.