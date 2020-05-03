4 травня свято: Міжнародний день пожежників і Проклів день, фото — ASP

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У понеділок, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, а православні християни вшановують мученика Прокла.

Вперше день, присвячений вшануванню пожежників і їхньої небезпечної служби, відзначили у 1999 році. У грудні 1998 року в штаті Вікторія (Австралія) розбушувалася масштабна лісова пожежа. Місцеві пожежні викликали підмогу. Коли п’ятеро пожежних, які вирушили на допомогу, в’їхали в зону вогню, вітер раптово змінив напрям. Пожежну машину охопило полум’я, і ​​всі п’ятеро загинули. Міжнародний день пожежних встановлений у пам’ять про ці трагічні події.

4 травня вшановують пам’ять мучеників Януарія, Прокла, Созія. Януарій в юному віці присвятив життя богослужінню. У період гонінь при імператорі Діоклетіані Созія і Прокла закрили в темницю, куди приходив регулярно Януарій для читання літургії. Якось язичники схопили його і двох мучеників. Кинули в піч, але вони залишилися неушкодженими.

Після цього імператор наказав віддати християн на поталу хижакам, але і тварини не чіпали їх. Януарія, Созія і Прокла обезголовили. Народ, серед всіх мучеників, для назви дати вибрав святого Прокла. Причиною цього стало співзвучність імені з поняттям «прокляття» — цього дня люди проклинали нечисть.

4 травня день ангела відзначають: Євтихій, Феодор, Олексій, Іван, Микола.

У 1990 році 4 травня відновилася незалежність Латвії — Верховна Рада цієї радянської республіки ухвалила Декларацію незалежності.

У 1838 році 4 травня викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка, у 1863 році — почали будувати Одеську залізницю на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.

Під час Першої світової у 1915 році 4 травня закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.

У 1979 Маргарет Тетчер цього дня стала прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром цієї країни. А у 1990 році Президія Верховної Ради УРСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ. Нагадаємо, що нещодавно бойовики ЛНР вирішили знову змінити назву міста.