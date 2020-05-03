Помпео заявил о наличии доказательств вины Китая в распространении коронавируса, фото — Азия ТВ

https://racurs.ua/n137641-pompeo-zayavil-o-nalichii-dokazatelstv-viny-kitaya-v-rasprostranenii-koronavirusa.html

Ракурс

Китай виновен в распространении коронавируса в мире. В США якобы имеются доказательства того, что вирус, который вызвал невиданную ранее пандемию, вышел из лаборатории в городе Ухань.

Госсекретарь США Майк Помпео снова набросился с обвинениями на Пекин. По его словам, стремление китайских властей скрыть информацию обернулось кризисом, огромными экономическими затратами и множеством жертв. Глава американской дипломатии заявил об этом в эфире телеканала ABC News.

Есть много свидетельств того, что именно там все началось. Мы с самого начала говорили, что вирус возник в Ухане. И мы с самого начала пережили из-за это много горя. Но теперь, я думаю, это сможет увидеть весь мир, — сказал Помпео.

Он сообщил, что это не первый случай, когда вирус появился из-за неудач в китайской лаборатории. Учитывая это, разведка США должна продолжать свою работу, чтобы быть уверенной в наличии доказательств.

По мнению Помпео, у китайских властей была возможность предотвратить беду. Однако из-за того, что правительство Поднебесной решило не учитывать факты, случился глобальный кризис с множеством жертв и огромными экономическими затратами.

Австралийцы с этим соглашаются. Вы слышите, что европейцы начинают говорить то же самое. Я думаю, что весь мир единственный в понимании того, что Китай принес этот вирус в мир, — сказал Помпео.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса умышленным или произошло случайно.

Мы стараемся направить группу туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ, — заявил госсекретарь.





Ранее The Daily Telegraph ознакомилась с докладом разведывательного альянса Five Eyes, куда входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания. В документе говорилось о том, что власти Китая намеренно пытались скрыть или уничтожить данные о вспышке коронавируса, создав угрозу для других стран. В частности, авторы документа отмечали, что Китай пытался скрыть, что инфекция передается от человека к человеку.

Как ранее писал «Ракурс», ученые считают, что Китай упустил шесть важных дней, когда можно было бы остановить эпидемию коронавируса на начальной стадии. Несколько китайских медиков, которые пытались предупредить об опасности, были наказаны за распространение слухов.