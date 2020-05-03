Рекорд и антирекорд: в США зафиксировали самый смертоносный день эпидемии, в Италии умерло наименьшее число больных, фото — Pixabay

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Ракурс

Вспышка коронавируса в мире происходит волнами, в зависимости от того, когда страны ввели карантин. Например, четверг, 30 апреля, в США стал самым смертоносным днем ​​за весь период вспышки коронавируса. А вот в Италии 2 мая зафиксировали самый низкий за месяц уровень смертности.

В Соединенных Штатах 30 апреля умерли почти 3 тыс. человек.

2 тыс. 909 человек — это почти столько же, сколько во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, — сообщает «Голос Америки».

Издание отмечает, что рост смертности от COVID-19 происходит в тот момент, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса. Эпидемиологи предупредили власти, что из-за открытия бизнеса и нетерпеливости граждан вирус COVID-19 быстро распространится в общины, которые до этого еще не почувствовали значительных потерь из-за коронавируса. Например, в Джорджии возобновил работу почти весь бизнес, начали восстанавливать работу жизненно неважного бизнеса в Южной Каролине, Теннесси и Техасе.

А вот в Италии пик эпидемии пройден и за последние сутки в стране зафиксировали самый низкий за месяц уровень смертности от коронавируса, сообщает ANSA.

Умерли 174 человека, всего с начала эпидемии погибли 28 тыс. 884 итальянца. Показатель смертности за прошедшие сутки был самым низким с 14 марта.

Вчера власти сообщали о 192 погибших. Число людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и сейчас составляет 1 тыс. 501 человек.

«Ракурс» сообщал, что в мире по состоянию на 3 мая зафиксировали 3,5 млн случаев коронавируса, умерли 244 тыс. 874 человека. В США предупреждают, что количество умерших может превышать официальные данные, поскольку многие больные умирают дома и их не включают в статистику.