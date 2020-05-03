Тищенко уже не открещивается от «Велюра» и обещает кормить врачей, фото — ФБ Н.Тищенко

https://racurs.ua/n137643-tischenko-uje-ne-otkreschivaetsya-ot-velura-i-obeschaet-kormit-vrachey.html

Ракурс

Скандал с Николаем Тищенко продолжается — народный депутат от «Слуги народа» прекратил отрицать свою причастность к ресторану «Велюр».

Сегодня Тищенко написал в Фейсбук, что заплатит штраф, если докажут, что его заведение общественного питания нарушило условия карантина. Кроме того, депутат заявил, что в таком случае он будет лично готовить обеды врачам.

Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф немедленно! И я лично это проконтролирую. Я своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина, — написал Тищенко и пообещал впоследствии подробно объяснить свои намерения.

Напомним, что СМИ заметили во время карантина посетителей возле ресторана «Велюр», который входит в сеть нардепа Тищенко. Сначала Тищенко заявил, что вопросы о «Велюре» — это «не к нему», впоследствии рассказывал, что в ресторане собирался «штаб» для обсуждений развития Киева. Полиция, которая наведалась в «Велюр», там никого не застала.

Скандал дал повод многим предпринимателям заявить о необходимости отменить карантин, поскольку его придерживаются в стране не все бизнесмены.