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Ракурс
Новый дудл от Гугл. Скриншот: Google

Гугл новым дудлом предлагает пользователям на изоляции сыграть в интересную игру (ФОТО)

4 мая 2020, 09:18
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Гугл (Google) продолжает марафон из самых популярных интерактивных дудлов (doodle) последних лет для тех, кто скучает на карантине.

Сегодняшний дудл тоже призывает оставаться дома во время карантина и предлагает пользователям вспомнить интерактивную игру. Как известно, эта серия дудлов называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудл прошлых лет». Ежедневно Гугл публикует на стартовой странице поисковика один из старых дудлов с игрой.

Новый дудл от Гугл предлагает сыграть в интерактивную игру «Скотвилл». Игра была впервые опубликована 22 января 2016 года ко дню празднования 151-го дня рождения фармацевта и исследователя Вильбура Сковиля. Ученый в 1912 году изобрел тест на органолептику, который измеряет остроту или нагрев нескольких перцев чили.

Игра от Google — это борьба мороженого с перцем, в которой пользователю нужно бросать шарики мороженого на анимированные перцы.

Новый дудл от Гугл. Скриншот: Google

Новый дудл от Гугл. Скриншот: Google



Новый дудл от Гугл. Скриншот: Google

Напомним, недавно Гугл предлагал сыграть в крикет — компания вспомнила о дудле 2017 года, который был посвящен началу Чемпионата мира по крикету.

Источник: Ракурс


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