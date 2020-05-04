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Гроза, град и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Фото: Известия

Гроза, град и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

4 мая 2020, 09:29
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Погода в Украине 4 мая будет дождливой. Во всех регионах страны дожди будут сопровождаться грозами. Местами ожидается град и шквальный ветер до 15−20 м/с.

Об ухудшении погодных условий сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра.

Значительные осадки ожидаются в бассейнах рек Прута и Сирета, что может вызвать повышение уровня воды на 0,2−0,7 м над уровнями, которые были зафиксированы утром 3 мая. Подъем воды пройдет без негативных последствий.



Несмотря на дождливую погоду, на востоке Украины днем температура воздуха поднимется до +25°С. В западных областях дневная температура не превысит +18°С.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня погода в Украине будет дождливой, но относительно теплой. По всей территории страны ожидаются грозы.

Источник: Ракурс


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