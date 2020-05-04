Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине по состоянию на утро 4 мая зафиксировали 12 тыс. 331 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Болезнь унесла жизни 303 человек с начала эпидемии. За последние сутки умерли 15 больных. От коронавируса в целом выздоровели 1 тыс. 619 человек. За сутки болезнь лабораторно подтвердили в 418 случаях. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Всего с начала 2020 года медики получили 32 тыс. 270 сообщений о подозрении на COVID-19. За последние сутки в Центр поступило 546 сообщений.

Зафиксированные случаи заражения коронавируса в регионах:

Винницкая область — 436 случаев;

Волынская область — 340 случаев;

Днепропетровская область — 460 случаев;

Донецкая область — 81 случай;

Житомирская область — 430 случаев;

Закарпатская область — 531 случай;

Запорожская область — 285 случаев;

Ивано-Франковская область — 984 случая;

Кировоградская область — 401 случай;

г. Киев — 1535 случаев;

Киевская область — 853 случая;

Львовская область — 506 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 161 случай;

Одесская область — 427 случаев;

Полтавская область — 227 случаев;

Ровенская область — 750 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 896 случаев;

Харьковская область — 361 случай;

Херсонская область — 139 случаев;

Хмельницкая область — 116 случаев;

Черновицкая область — 1887 случаев;

Черкасская область — 312 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Пока отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Напомним, за 2 мая в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в 502 человек. Болезнь была подтверждена у 829 детей и 2 тыс. 325 медиков.