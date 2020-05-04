Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине от COVID-19 умерли свыше 300 человек, 15 из них — за последние сутки (ИНФОГРАФИКА)

4 мая 2020, 09:50
999

В Украине по состоянию на утро 4 мая зафиксировали 12 тыс. 331 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Болезнь унесла жизни 303 человек с начала эпидемии. За последние сутки умерли 15 больных. От коронавируса в целом выздоровели 1 тыс. 619 человек. За сутки болезнь лабораторно подтвердили в 418 случаях. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Всего с начала 2020 года медики получили 32 тыс. 270 сообщений о подозрении на COVID-19. За последние сутки в Центр поступило 546 сообщений.

Зафиксированные случаи заражения коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 436 случаев;
  • Волынская область — 340 случаев;
  • Днепропетровская область — 460 случаев;
  • Донецкая область — 81 случай;
  • Житомирская область — 430 случаев;
  • Закарпатская область — 531 случай;
  • Запорожская область — 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 984 случая;
  • Кировоградская область — 401 случай;
  • г. Киев — 1535 случаев;
  • Киевская область — 853 случая;
  • Львовская область — 506 случаев;
  • Луганская область — 37 случаев;
  • Николаевская область — 161 случай;
  • Одесская область — 427 случаев;
  • Полтавская область — 227 случаев;
  • Ровенская область — 750 случаев;
  • Сумская область — 112 случаев;
  • Тернопольская область — 896 случаев;
  • Харьковская область — 361 случай;
  • Херсонская область — 139 случаев;
  • Хмельницкая область — 116 случаев;
  • Черновицкая область — 1887 случаев;
  • Черкасская область — 312 случаев;
  • Черниговская область — 64 случая.

Пока отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

Напомним, за 2 мая в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в 502 человек. Болезнь была подтверждена у 829 детей и 2 тыс. 325 медиков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров