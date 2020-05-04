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В Украине от COVID-19 умерли свыше 300 человек, 15 из них — за последние сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137648-v-ukraine-ot-covid-19-umerli-svyshe-300-chelovek-za-poslednie-sutki-koronavirus-unes-jizni-15.htmlРакурс
В Украине по состоянию на утро 4 мая зафиксировали 12 тыс. 331 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Болезнь унесла жизни 303 человек с начала эпидемии. За последние сутки умерли 15 больных. От коронавируса в целом выздоровели 1 тыс. 619 человек. За сутки болезнь лабораторно подтвердили в 418 случаях. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Всего с начала 2020 года медики получили 32 тыс. 270 сообщений о подозрении на COVID-19. За последние сутки в Центр поступило 546 сообщений.
Зафиксированные случаи заражения коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 436 случаев;
- Волынская область — 340 случаев;
- Днепропетровская область — 460 случаев;
- Донецкая область — 81 случай;
- Житомирская область — 430 случаев;
- Закарпатская область — 531 случай;
- Запорожская область — 285 случаев;
- Ивано-Франковская область — 984 случая;
- Кировоградская область — 401 случай;
- г. Киев — 1535 случаев;
- Киевская область — 853 случая;
- Львовская область — 506 случаев;
- Луганская область — 37 случаев;
- Николаевская область — 161 случай;
- Одесская область — 427 случаев;
- Полтавская область — 227 случаев;
- Ровенская область — 750 случаев;
- Сумская область — 112 случаев;
- Тернопольская область — 896 случаев;
- Харьковская область — 361 случай;
- Херсонская область — 139 случаев;
- Хмельницкая область — 116 случаев;
- Черновицкая область — 1887 случаев;
- Черкасская область — 312 случаев;
- Черниговская область — 64 случая.
Пока отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Напомним, за 2 мая в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в 502 человек. Болезнь была подтверждена у 829 детей и 2 тыс. 325 медиков.