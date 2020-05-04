Коронавірус в армії. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n137650-u-zbroynyh-sylah-vyyavyly-novi-vypadky-koronavirusu-vid-covid-19-odujaly-33-viyskovyh.html

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У Збройних силах України станом на 4 травня коронавірусну інфекцію COVID-19 виявлено у 48 випадках.

За період епідемії в Україні одужали 33 особи, двоє людей померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 311 осіб. У 107 осіб у найближчі три доби завершується термін ізоляції. За останню добу захворіло двоє військових. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я ВМКЦ Центрального регіону, а в Чернівецькій області хворий лікується вдома під наглядом медиків. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Командування Медичних сил ЗСУ нагадало, що найчастіше військовослужбовці заражаються коронавірусом тоді, коли спілкуються з людьми, які не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом. Військових закликають залишатися вдома у час, вільний від служби.

Нагадаємо, в Україні станом станом зафіксували 12 тис. 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Хвороба забрала життя 15 осіб за минулу добу, загалом померли 303 осіб із початку епідемії. Одужали від коронавірусу 1 тис. 619 осіб.