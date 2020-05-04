У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137655-epidemiya-koronavirusu-u-ievropi-poslabluut-obmejennya.html

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Карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу, поступово послаблюють у низці країн Європи.

У Німеччині розпочався другий етап зняття карантинних обмежень — у багатьох федеральних землях від сьогодні дозволена робота перукарень, музеїв, ботанічних садів та зоопарків. Також до шкіл повертається частина учнів, а для вірян — будуть відкриті церкви, мечеті та синагоги, повідомляє DW.

У низці федеральних земель дозволили відкрити всі магазини та торгові центри незалежно від величини їх торгової площі.

Проте зберігаються вимоги щодо дотримання правил гігієни, дистанції та інших антикоронавірусних рекомендацій. У землі Саксонія-Ангальт дозволили зустрічі до п’яти осіб при дотриманні мінімальної дистанції 1,5 м. Проте в інших 15 землях зберігається заборона на зустрічі більше двох осіб.

У Хорватії від сьогодні розпочалася друга фаза послаблення карантину — відкриваються дитячі і спортивні майданчики, клініки, перукарні, косметичні салони. Про це у своєму Твіттері повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

Заходи соціальної дистанції і захисту залишаються обов’язковими, — зазначив Кирилич.

Раніше в Хорватії дозволили богослужіння у церквах, в разі дотримання обмежувальних заходів.

Перший етап послаблення карантину в Хорватії розпочався 27 квітня. Тоді відкрилися деякі торговельні заклади та було відновлено рух транспорту.

У Сербії, де було запроваджено один із найбільш суворих карантинів, також починають послаблювати обмеження. Від сьогодні відкриваються кафе і ресторани, а також частково відновлює роботу громадський транспорт, повідомляє видання «Ехо Москви».

В четвер можуть бути скасовані режим надзвичайної ситуації і комендантська година, що діє з 18.00 до 5.00 ранку. У п’ятницю планують відкрити міські парки та торгові центри, а наступного понеділка — дитсадки.

Також жорсткий карантин, який діяв два місяці, послаблює Італія, повідомляє агентство ANSA.

Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній і деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля.

Послабляють карантин і на Кіпрі. Зокрема, з 9 травня мають запрацювати заклади громадського харчування та морські порти, які зможуть приймати круїзні лайнери. Також запрацюють готелі для туристів.

Нагадаємо, перенесено допит чиновників міськради Черкас, які нещодавно вирішили послабити запроваджені в місті карантинні заходи.