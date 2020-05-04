В Житомирской области три человека повторно заразились коронавирусом. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Житомирской области повторно диагностирован у трех человек, которые ранее вылечились от недуга. Повторные исследования на коронавирус в Житомире показали положительный результат у мужчины 40 лет и двух женщин 32 и 34 лет.

Вчера в области число инфицированных коронавирусом увеличилось на семь человек. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Чиновник заявил, что в Житомирской области общее количество зараженных коронавирусом составляет 430 человек, в том числе 151 случай инфицирования зарегистрирован непосредственно в Житомире.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в:

Житомире — три случая;

Коростыне — два случая;

Бердичеве — один случай;

Малине — один случай.

Как ранее писал «Ракурс», замглавы Житомирской ОГА Сергей Крамаренко сообщил о своем положительном коронавирус-статусе. При этом чиновник утверждает, что у него нет никаких симптомов коронавирусной болезни. Крамаренко заявил, что все контактные лица уже предупреждены и находятся на самоизоляции, вскоре у них будут взяты образцы для проведения лабораторного анализа на наличие коронавируса.