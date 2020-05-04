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В Житомирской области три человека повторно заразились коронавирусомhttps://racurs.ua/n137657-v-jitomirskoy-oblasti-zafiksirovany-tri-sluchaya-povtornogo-zarajeniya-koronavirusom.htmlРакурс
Коронавирус в Житомирской области повторно диагностирован у трех человек, которые ранее вылечились от недуга. Повторные исследования на коронавирус в Житомире показали положительный результат у мужчины 40 лет и двух женщин 32 и 34 лет.
Вчера в области число инфицированных коронавирусом увеличилось на семь человек. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
Чиновник заявил, что в Житомирской области общее количество зараженных коронавирусом составляет 430 человек, в том числе 151 случай инфицирования зарегистрирован непосредственно в Житомире.
Новые случаи инфицирования зафиксированы в:
- Житомире — три случая;
- Коростыне — два случая;
- Бердичеве — один случай;
- Малине — один случай.
Как ранее писал «Ракурс», замглавы Житомирской ОГА Сергей Крамаренко сообщил о своем положительном коронавирус-статусе. При этом чиновник утверждает, что у него нет никаких симптомов коронавирусной болезни. Крамаренко заявил, что все контактные лица уже предупреждены и находятся на самоизоляции, вскоре у них будут взяты образцы для проведения лабораторного анализа на наличие коронавируса.