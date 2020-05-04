Доходы госбюджета резко упали. Фото: Голос Украины

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Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года недовыполнены на 11,6%.

В прошлом месяце доходы составили 103,95 млрд грн, что на 7,1% ниже за апрель 2019 года. Общий фонд госбюджета в апреле получил 90,94 млрд грн, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Отмечается, что за четыре месяца с начала года в бюджет поступило 314,98 млрд грн. По общему фонду поступило 274,12 млрд грн. Это на 13,9% меньше чем запланировано.

По информации казначейства, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн. Отставание от плана составляет 36,4%, а от прошлогоднего показателя — на 22,7%. На протяжении января-апреля сумма таможенных поступлений составила 84,84 млрд грн. Это на 16% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, в прошлом месяце налоговые поступления составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что из-за коронавирусного карантина бюджет Киева может потерять около 1,6 млрд грн. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что бюджет областного центра из-за налоговых каникул в связи с коронавирусным карантином может недополучить 300 млн грн. А власти Одессы подсчитали, что бюджет города из-за введенных ограничений недополучит 100 млн грн.