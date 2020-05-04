Кличко дозволить кавувати у парках Києва. Фото: z-stil.ru

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Ракурс

Кавувати у парках Києва дозволив мер столиці Віталій Кличко після мітингу бізнесменів під стінами Київської міської державної адміністрації. Мер пообіцяв внести відповідні корективи до карантинних обмежень.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підприємці під час акції протесту вимагали міська влада врахувати положення постанови Кабміну, які дозволяють роботу точок мобільного харчування із продажем кави через віконце на виніс.

Кличко уточнив, що ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс, тому він не бачить нічого злочинного у дозволі продавати каву на виніс.

Як відомо, Кабмін вніс деякі зміни до постанови про карантинні заходи і дозволив роботу точок мобільного харчування. Однак київська влада до цього часу не хотіла помічати цих поправок уряду, і робота таких закладів залишалася під забороною.

Наполегливість підприємців змусила міську владу помітити пункт, який дозволяє роботу точок мобільного харчування. Кличко пообіцяв протестуючим підприємцям підготувати нові норми, щоб точки мобільного харчування у Києві змогли продавати каву на виніс.

Мер додав, що завтра міська комісія з надзвичайних ситуацій повинна прийняти відповідне рішення і регламентувати роботу кав’ярень. Після цього каву можна буде продавати на виніс.

Кличко також нагадав, що робота кав’ярень можлива лише за умови дотримання санітарних норм. У обов’язковому порядку повинні використовуватися маски, рукавички і антисептики, а товари повинні бути запакованими.

Як раніше писав «Ракурс» 2 травня під Офісом президента ресторатори влаштували незвичайну акцію протесту у вигляді пікніка. Підприємці вимагали у влади зняти заборону на роботу літніх терас ресторанів і кафе.