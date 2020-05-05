Коронавірус у Києві. Фото: Korrespondent.net

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Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у 1 тис. 583 осіб. За останню добу кількість хворих збільшилася на 48 осіб, серед них двоє медики. Також у столиці збільшилася кількість летальних випадків, помер ще один хворий. Загальна кількість померлих від COVID-19 у місті — 28.

За останню добу захворіли 22 жінки віком від 18 до 73 років, а також 22 чоловіка віком від 25 до 81 року. Інфікування підтвердили у однієї дівчинки 13 років і трьох хлопчиків 4−16 років. Про це під час онлайн-брифінгу 5 травня розповів мер Києва Віталій Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували вісьмох пацієнтів. Інші лікуються вдома. За останню добу одужали 11 інфікованих коронавірусом. Загальна кількість осіб, які вилікувалися від COVID-19 у Києві, — 91.

Мер зазначив, що столичні медики продовжують відбирати зразки для тестування на коронавірус. Наразі тести роблять у чотирьох столичних лабораторіях. З усіх відібраних зразків позитивний результат дають приблизно 12% зроблених тестів.

Мер міста нагадав і про послаблення карантину. Попри те, що зняття певних обмежень були анонсовані після 11 травня, у Києві вже з сьогоднішнього дня запрацювали кав’ярні на винос. Окрім того, у столиці відкрилися декілька ринків.

Так, з сьогоднішнього дня працюють:

ринок «Деміївський» (Голосіївський район);

ринок «Маяк» (Деснянський район);

«Базар на Лісовій» (Деснянський район).

Завтра відкриваються ринки «Печерський» (Печерський район) та «Володимирський» (Голосіївський район). Загалом Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам.

Як писав «Ракурс», карантин в Україні, введений у березні, може зачепити і початок літа. Найімовірніше, обмеження триватимуть і після 22 травня, однак частину з них істотно пом’якшать.