Коронавирус в Киеве. Фото: Korrespondent.net

https://racurs.ua/n137723-nesmotrya-na-desyatki-novyh-bolnyh-covid-19-v-kieve-otkrout-pyat-rynkov-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у 1 тыс. 583 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 48 человек, среди них двое медиков. Также в столице увеличилось количество летальных случаев, умер еще один больной. Общее количество умерших от COVID-19 в городе — 28.

За последние сутки заболели 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет, а также 22 мужчины в возрасте от 25 до 81 года. Инфицирование подтвердили у одной девочки 13 лет и трех мальчиков 4−16 лет. Об этом во время онлайн-брифинга 5 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Другие лечатся дома. За последние сутки выздоровели 11 инфицированных коронавирусом. Общее количество лиц, вылечившихся от COVID-19 в Киеве, — 91.

Мэр отметил, что столичные медики продолжают отбирать образцы для тестирования на коронавирус. Сейчас тесты делают в четырех столичных лабораториях. Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов.

Мэр города напомнил и об ослаблении карантина. Несмотря на то, что снятие определенных ограничений были анонсированы после 11 мая, в Киеве уже с сегодняшнего дня заработали кафе на вынос. Кроме того, в столице открылись несколько рынков.

Так, с сегодняшнего дня работают:

рынок «Демеевский» (Голосеевский район);

рынок «Маяк» (Деснянский район);

«Базар на Лесной» (Деснянский район).

Завтра открываются рынки «Печерский» (Печерский район) и «Владимирский» (Голосеевский район). В целом Госпродслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям.

Как писал «Ракурс», карантин в Украине, введенный в марте, может затронуть и начало лета. Вероятнее всего, ограничения будут продлены после 22 мая, однако часть из них существенно смягчат.