Шмигаль розповів, чи подовжать карантин після 22 травня. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137717-shmygal-rozpoviv-chy-podovjat-karantyn-pislya-22-travnya.html

Ракурс

Карантин в Україні, введений у березні, може зачепити і початок літа. Найімовірніше, обмеження триватимуть і після 22 травня, однак частину з них істотно пом’якшать.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про такий сценарій розвитку подій в ефірі «Українського радіо».

За словами Шмигаля, Всесвітня організація охорони здоров’я вчора пролонгувала ще на два місяці режим пандемії коронавірусу. Україна, найімовірніше, дотримуватиметься рекомендацій ВООЗ про продовження карантину, хоча й поступово зніматиме обмеження, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 не погіршиться.

Аналогічну думку про продовження карантину в Україні після 22 травня висловив і нардеп від «Слуги народу» Олександр Скічко в ефірі каналу НАШ.

Питання — яким він буде? Ми маємо зрозуміти, що в умовах, коли потрібно стежити за своєю гігієною, носити маску, тримати дистанцію і уникати скупчень людей, нам, можливо, доведеться жити кілька місяців чи півроку, а може і весь 2020 рік. Але в цей момент повинні працювати магазини, малий і середній бізнес, а правила мають бути одні для всіх, — заявив член президентської партії.

Водночас пік епідемії коронавірусу в Україні очікується наприкінці цього тижня — 8−9 травня. Це за умови, що українці не порушуватимуть карантину.

Це фактично початок завершення епідемії для України у медичних термінах, — стверджує Шмигаль.





Завершення карантину в Україні ознаменує і запуск метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Спочатку метрополітени запрацюють з обмеженнями і лише для певних категорій громадян, а пізніше — відновлять роботу повноцінно. При цьому Шмигаль не став називати терміни відновлення роботи метро в Україні. Але в Офісі президента спрогнозували, що скористатися метро українці зможуть не раніше кінця червня — початку липня.

Між тим зазначимо, що влада Франції вирішила продовжити надзвичайний стан у країні через пандемію коронавірусу до кінця липня.