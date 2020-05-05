Метро в Україні запрацює у липні. Фото: AP

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Карантин в Україні продовжили до 22 травня, проте починаючи з 11 травня влада почне ослаблювати обмеження. Водночас деякі обмежувальні заходи залишаться і після зняття карантину.

Так, роботу метрополітенів планують відновити лише наприкінці червня — на початку липня. Приблизно в середині літа запустять і міжміський транспорт та внутрішні поїзди. Про це заступник голови Офісу президента та секретар координаційної ради з протидії коронавірусу Кирило Тимошенко розповів на зустрічі з журналістами та керівниками деяких ЗМІ у форматі off the record 4 травня, пише «Бабель».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні в ефірі «Українського радіо» додав, що метро у містах України — Києві, Харкові та Дніпрі — запускатиметься у два етапи. Спочатку метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити при певних обмеженнях. А вже на четвертому етапі виходу з карантину метрополітен буде працювати в звичному режимі.

Шмигаль зазначив, що повністю відновлювати роботу метро одразу не можна, адже є великий ризик зараження коронавірусом. Через тісний контакт пасажирів навіть один хворий може заразити сотень людей.

Проти відновлення роботи громадського транспорту виступає й головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він заявив, що не допустить запуску транспорту на перших етапах виходу з карантину, адже це зведе нанівець усі 1,5 місяця роботи уряду.

Водночас в Україні очікують й на другу хвилю коронавірусу. За даними експертів, на новий спалах захворюваності варто очікувати наприкінці листопада — у грудні нинішнього року. Кирило Тимошенко зазначив, що вчасно введений карантин допоміг запобігти великої кількості хворих. За його словами, якщо б обмеження ввели пізніше, зараз в Україні було б 250 тис. хворих.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пік захворювання, за даними експертів, очікується в Україні до середини травня.