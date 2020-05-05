Метро в Украине заработает в июле. Фото: AP

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Карантин в Украине продлили до 22 мая, однако начиная с 11 мая власти начнут ослаблять ограничения. Однако некоторые ограничительные меры останутся и после снятия карантина.

Так, работу метрополитенов планируют возобновить лишь в конце июня — начале июля. Примерно в середине лета запустят и междугородный транспорт и внутренние поезда. Об этом заместитель председателя Офиса президента и секретарь координационного совета по противодействию коронавирусу Кирилл Тимошенко рассказал на встрече с журналистами и руководителями некоторых СМИ в формате off the record 4 мая, пишет «Бабель».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в эфире «Украинского радио» добавил, что метро в городах Украины — Киеве, Харькове и Днепре — будет запускаться в два этапа. Сначала метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях. А уже на четвертом этапе выхода из карантина метрополитен будет работать в обычном режиме.

Шмыгаль отметил, что полностью восстанавливать работу метро сразу нельзя, ведь есть большой риск заражения коронавирусом. Из-за тесного контакта пассажиров даже один больной может заразить сотни людей.

Против возобновления работы общественного транспорта выступает и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он заявил, что не допустит запуска транспорта на первых этапах выхода из карантина, ведь это сведет на нет все 1,5 месяца работы правительства.

В то же время в Украине ожидают вторую волну коронавируса. По данным экспертов, новую вспышку заболеваемости следует ожидать в конце ноября — в декабре нынешнего года. Кирилл Тимошенко отметил, что вовремя введенный карантин помог предотвратить большое количество заражений. По его словам, если бы ограничения ввели позже, сейчас в Украине было бы 250 тыс. больных.

Напомним, ранее стало известно, что пик заболевания, по данным экспертов, ожидается в Украине к середине мая.