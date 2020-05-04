Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается до середины мая

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 12 тыс. человек. По сравнению с другими странами, в Украине количество больных достаточно небольшое. В то же время пик заболевания, по данным экспертов, ожидается в стране до середины мая.

Украине удалось предотвратить большое количество инфицированных благодаря введению карантинных мероприятий. Сейчас в Украине больницы, где принимают больных коронавирусом, заполнены лишь на 20%. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-конференции 4 мая.

Ермак не указал, в какие именно числа прогнозируется пик эпидемии в Украине и стоит ли ожидать вторую волну заболеваемости. Он добавил, что сейчас Украина готова делать около 10 тыс. тестов на коронавирус ежедневно.

Глава Офиса президента отметил, что страна в апреле преодолела кризис нехватки средств защиты. Сейчас маски, дезинфекторы и другие средства доступны в аптеках. Также в Украине есть достаточное количество тестов на коронавирус, в частности, часть из них — отечественного производства.

Ермак напомнил, что Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавируса. Правда, он не назвал конкретных ученых и какой это именно препарат.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако после 11 мая правительство начнет постепенно снимать ограничения. Вместе с тем, в трех областях-антилидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 карантин может затянуться, даже несмотря на общее снятие ограничительных мер по Украине.