Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преждевременная полная отмена карантина может иметь «шокирующие последствия».

Зеленский отметил, что, согласно данным исследований, возвращение сейчас к привычному ритму жизни может потенциально привести к увеличению количества смертей на 120 тыс. до конца года. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое смягчение состоится 11 мая, — подчеркнул президент.





Зеленский отметил, что количество случаев коронавируса могло быть значительно большим — 200 тыс. инфицированных вместо обнаруженных в Украине сейчас официально 12 тыс. По его словам, этого не произошло благодаря вовремя принятым мерам и усилиям украинских медиков.

Напомним, в Украине карантин продлится еще как минимум до 22 мая, однако с 11 мая власти начнут поэтапно его смягчать. В частности, для посещения станут доступны парки, скверы, зоны отдыха и салоны красоты.