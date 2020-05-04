Минздрав рассказал, как будут работать салоны красоты после ослабления карантина. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137693-minzdrav-rasskazal-kak-budut-rabotat-salony-krasoty-posle-oslableniya-karantina-novye-pravila.html

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Карантин в Украине продлен до 22 мая, однако после 11 мая часть ограничений планируют ослабить. В частности, Кабинет министров разрешит работу салонов красоты.

Однако работать они будут по новым правилам. Новые требования опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, перед началом рабочего дня все сотрудники должны проходить температурный скрининг. Если у работника будут признаки ОРВИ или температура выше 37,2 градусов, к выполнению обязанностей его не допустят. Принимать клиентов можно только по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут. Ожидать в очереди клиенты смогут только на улице, они должны будут соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Посторонние лица в помещении не смогут находиться. Исключения — родители, которые пришли с ребенком, или сопровождающие клиентов с инвалидностью. Салоны красоты обязывают организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.

Также салоны красоты должны:

организовать на входе место для дезинфекции рук;

между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м.;

работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Кроме того, администрация салонов красоты должна обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, нанести маркировки для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, отстранять от работы сотрудников из групп риска.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая начнут поэтапно снимать ограничения.