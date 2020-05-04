МОЗ розповіло, як працюватимуть салони краси після ослаблення карантину. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137693-moz-rozpovilo-yak-pracuvatymut-salony-krasy-pislya-poslablennya-karantynu-novi-pravyla.html

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Карантин в Україні продовжили до 22 травня, проте після 11 травня частину обмежень планують послабити. Зокрема, Кабінет міністрів дозволить роботу салонів краси.

Проте працювати вони будуть за новими правилами. Нові вимоги опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Так, перед початком робочого дня всі співробітники повинні проходити температурний скринінг. Якщо у працівника будуть ознаки ГРВІ або температура вище 37,2 градусів, до виконання обов’язків його не допустять. Приймати клієнтів можна тільки за попереднім записом із проміжком між клієнтами у 15 хвилин. Очікувати в черзі клієнти зможуть тільки на вулиці, вони повинні будуть дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Сторонні особи в приміщення не зможуть перебувати. Винятки — батьки, які прийшли з дитиною, або особи, які супроводжують клієнтів з інвалідністю. Салони краси зобов’язують організувати одночасне перебування клієнтів за розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. метрів площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах.

Також салони краси повинні:

організувати на вході місце для дезінфекції рук;

між місцями надання послуг забезпечити відстань щонайменше 2 м .;

працівники зобов’язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички;

проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Окрім того, адміністрація салонів краси повинні забезпечити персонал п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів, нанести маркування для дотримання дистанції, проводити вологе прибирання не рідше кожних двох годин і в кінці зміни, відстороняти від роботи співробітників із груп ризику.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 11 травня почнуть поетапно знімати обмеження.