Шмыгаль анонсировал затяжной карантин в трех регионах с наибольшим количеством больных COVID-19. Фото: Главком

https://racurs.ua/n137669-shmygal-nazval-regiony-antilidery-po-covid-19-gde-karantin-mojet-deystvovat-dolshe.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили до 22 мая, однако после 11 мая правительство начнет постепенно снимать ограничения. Вместе с тем, в трех областях-антилидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 карантин может затянуться даже несмотря на снятие ограничительных мер по Украине.

В число регионов-лидеров по количеству больных входит Черновицкая область, Киев, Тернопольская и Ивано-Франковская области, — сообщили во время внеочередного заседания Кабмина 4 мая.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, 11 мая необходимо будет провести заседания комиссий по техногенно-экологической безопасности и принять решения в зависимости от ситуации.

Необходимо провести заседания комиссий… и принять решения в зависимости от ситуации в этих трех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже чем в целом по стране, — отметил глава правительства.

Чиновник добавил, что украинцы вместе должны «довести до конца начатое дело» по правильному завершению карантина и продолжению мероприятий по соблюдению санитарных и дистанционных норм, согласно протоколу Минздрава.